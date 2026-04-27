Ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты почти на 3,9 млрд манатов

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана на сегодняшний день предоставил кредиты на общую сумму 3 млрд 879,996 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, кредиты получили 58 048 заемщиков.

Согласно информации, всего 9 308 квартир реализованы путем сдачи в аренду.