Ипотечный фонд Азербайджана выдал кредиты почти на 3,9 млрд манатов
Финансы
- 27 апреля, 2026
- 15:55
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана на сегодняшний день предоставил кредиты на общую сумму 3 млрд 879,996 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, кредиты получили 58 048 заемщиков.
Согласно информации, всего 9 308 квартир реализованы путем сдачи в аренду.
Последние новости
