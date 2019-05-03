Ипотечное кредитование в Азербайджане возросло на 7%

В январе-марте этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 52,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 35,6% - до 70,9 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств упал на 42,9% - до 20 млн манатов.

За 3 месяца прошлого года из госбюджета фонду было выделено 50 млн манатов, в этом году фонд не получил субсидии.