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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 20%

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 20% За январь-ноябрь текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 390,7 млн манатов.
Финансы
23 декабря 2022 г. 12:42
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 20%

За январь-ноябрь текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 390,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась на 7,5% - до 350,4 млн манатов.

За прошедшие 11 месяцев ИКГФ привлек 375 млн манатов путем выпуска облигаций, что на 87,5% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, увеличилась на 33,9% и достигла 95,2 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending up 20% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 20 % artıb

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