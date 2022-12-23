Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 20%

За январь-ноябрь текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 390,7 млн манатов.

За январь-ноябрь текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 390,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась на 7,5% - до 350,4 млн манатов.

За прошедшие 11 месяцев ИКГФ привлек 375 млн манатов путем выпуска облигаций, что на 87,5% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, увеличилась на 33,9% и достигла 95,2 млн манатов.