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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 19%

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 19% В 2022 году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано кредитов на сумму 422,7 млн манатов.
Финансы
25 января 2023 г. 15:16
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 19%

В 2022 году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано кредитов на сумму 422,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов снизилась на 0,8% - до 406,8 млн манатов.

В прошлом году фонд привлек 450 млн манатов путем выпуска облигаций, что на 60,7% больше, чем в 2021 году. За год сумма средств, выделенных фонду из государственного бюджета, увеличилась на 33,9% и достигла 95,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi ötən il 19 % artıb

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