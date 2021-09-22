Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло 62%

В январе-августе текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано ипотечных кредитов на 256,2 млн манатов.

В январе-августе текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано ипотечных кредитов на 256,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 62,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась почти в 4 раза и составила 236,5 млн манатов. Средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 23,1%, до 160 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета Фонду, сократились в 4 раза и составили 35,6 млн манатов.