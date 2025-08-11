Инвестиции в экономику Азербайджана за 7 месяцев выросли на 3,4%

12:40

Капвложения в основной капитал в Азербайджане за январь-июль этого года составили 9 млрд 911,8 млн манатов, что на 3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 18,4%, тогда как инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 15%.

За январь-июль 5 млрд 46,1 млн манатов или 50,9% капвложений направлено в сферу производства продукции, 3 млрд 335,2 млн манатов или 33,7% - в сферу услуг, 1 млрд 530,5 млн манатов или 15,4% - на жилищное строительство.

За отчетный период внутренние инвестиции составили 7 млрд 598,7 млн манатов или 76,7% от общего объема капвложений в основной капитал.

На строительно-монтажные работы за 7 месяцев направлено 7 млрд 822,3 млн манатов или 78,9% всех капвложений.