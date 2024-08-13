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Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 2%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 2% В январе-июле текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 9 млрд 438,7 млн манатов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 августа 2024 г. 12:36
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 2%

В январе-июле текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 9 млрд 438,7 млн манатов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 0,4%, а в ненефтегазовый сектор - на 2,9%.

4 млрд 914,8 млн манатов или 52,1% использованных за отчетный период инвестиций пришлось на производственные сферы, 3 млрд 404,4 млн манатов или 36,1% - на сферы обслуживания, 1 млрд 119,5 млн манатов или 11,8% - на строительство жилых домов.

7 млрд 728,6 млн манатов или 81,9% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, 6 млрд 632,7 млн манатов или 70,3% были направлены на строительно-монтажные работы.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan's economy up by 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 2 % artıb

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