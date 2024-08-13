Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 2%

В январе-июле текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 9 млрд 438,7 млн манатов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года в Азербайджане в основной капитал инвестировано 9 млрд 438,7 млн манатов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за год инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились на 0,4%, а в ненефтегазовый сектор - на 2,9%.

4 млрд 914,8 млн манатов или 52,1% использованных за отчетный период инвестиций пришлось на производственные сферы, 3 млрд 404,4 млн манатов или 36,1% - на сферы обслуживания, 1 млрд 119,5 млн манатов или 11,8% - на строительство жилых домов.

7 млрд 728,6 млн манатов или 81,9% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции, 6 млрд 632,7 млн манатов или 70,3% были направлены на строительно-монтажные работы.