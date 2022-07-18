Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1%

В январе-июне этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 6 299,6 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 6 299,6 млн манатов или на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 20,7%, а в ненефтегазовый сектор выросли на 18,5%.

В структуре инвестиций 3 781,3 млн манатов или 60% пришлось на сферу производства продукции, 2 131,2 млн манатов или 33,8% - на сферу услуг, 387,1 млн манатов или 6,2% - на строительство жилых домов.

Из направленных в основной капитал средств 4 693,3 млн манатов или 74,5% составили внутренние средства, 4 564,7 млн манатов или 72,5% были потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.