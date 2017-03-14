Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 14%

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2017 года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 2 093,7 млн манатов, что на 258,8 млн или 14% больше соответствующего показателя прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На строительно-монтажные работы израсходовано 69,5% общих инвестиций.

В нефтяной сектор направлено 1 503,3 млн манатов, в ненефтяной - 590,4 млн манатов. На строительство производственных объектов потрачено 89,2%, объектов сферы услуг – 8,1%, жилых домов общей площадью 209,1 тыс. кв. м – 2,7% общего объема средств.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 32,9% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 77,2%, банковских кредитов – 11,4%, бюджетных средств – 8,0%, личных средств населения – 2,7%, средств внебюджетных фондов – 0,7%.

Напомним, что в январе-феврале 2016 года в Азербайджане в основной капитал было направлено 1 834,9 млн манатов. Из внутренних источников в основной капитал направлено 32,4% общих инвестиций.