Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 1%

В основной капитал Азербайджана в январе-сентябре этого года направлено инвестиций на сумму 13 млрд 48,1 млн манатов, что на 1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 11,5%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 7%.

6 млрд 647,6 млн манатов или 51% использованных инвестиций были направлены в сферы производства продукции, 4 млрд 298,5 млн манатов (32,9%) - в сферы услуг, а 2 млрд 102 млн манатов (16,1%) были потрачены на строительство жилых домов.

Внутренние инвестиции составили 10 млрд 57,3 млн манатов или 77,1% инвестиций, направленных в основной капитал. 10 млрд 280,2 млн манатов или 78,8% инвестиций, направленных в основной капитал, были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.