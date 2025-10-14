Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 1%

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 12:57
    В основной капитал Азербайджана в январе-сентябре этого года направлено инвестиций на сумму 13 млрд 48,1 млн манатов, что на 1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 11,5%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 7%.

    6 млрд 647,6 млн манатов или 51% использованных инвестиций были направлены в сферы производства продукции, 4 млрд 298,5 млн манатов (32,9%) - в сферы услуг, а 2 млрд 102 млн манатов (16,1%) были потрачены на строительство жилых домов.

    Внутренние инвестиции составили 10 млрд 57,3 млн манатов или 77,1% инвестиций, направленных в основной капитал. 10 млрд 280,2 млн манатов или 78,8% инвестиций, направленных в основной капитал, были непосредственно направлены на выполнение строительно-монтажных работ.

    Госкомстат инвестиции экономика Азербайджана
