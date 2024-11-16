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Инвестиции в экономику Азербайджана сократились более чем на 4%

Инвестиции в экономику Азербайджана сократились более чем на 4% В январе-октябре этого года инвестиции в основной капитал в Азербайджане составили 14 млрд 391,1 млн манатов, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
16 ноября 2024 г. 13:30
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились более чем на 4%

В январе-октябре этого года инвестиции в основной капитал в Азербайджане составили 14 млрд 391,1 млн манатов, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 9,1%, а в ненефтегазовый сектор - на 2%.

За 10 месяцев 7 млрд 308,6 млн манатов или 50,8% использованных инвестиций были направлены в производственные сферы, 5 млрд 162,4 млн манатов или 35,9% - в сферу услуг, 1 млрд 920,1 млн манатов или 13,3% - на строительство жилых домов.

В отчетном периоде внутренние инвестиции составили 11 млрд 943,1 млн манатов или 83% от общего объема инвестиций в основной капитал, из которых 10 млрд 409,9 млн манатов или 72,3% были направлены непосредственно на строительно-монтажные работы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 4 %-dən çox azalıb

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