​Институциональные инвесторы встретятся в Баку

26 сентября в Баку пройдет инвестиционная конференция при организации Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, на конференции под названием "Импактное инвестирование: вызовы и возможности для институциональных инвесторов", которая будет организована в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC), будут обсуждаться инвестиционный климат, вызовы, стоящие перед инвесторами, и воздействие на инвестирование.

Цель конференции - изучение преобразующей силы капитала для изменения мировой траектории посредством инвестиций, которые имеют последствия не только для инвесторов, но и для всего социума и для экономики в целом. За последнее десятилетие импактное инвестирование - целевой подход к инвестициям в компаниях, организациях и фондах с целью воздействия в социальных и/или экологических сферах наряду с финансовой - приобрело интерес и популярность в финансовом секторе. Импактные инвестиционные фонды растут в количестве, и их послужной список показывает ранние свидетельства достижения положительных финансовых результатов и социального воздействия.