Иностранные кредиторы отвергли план реструктуризации МБА

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Кредиторы Международного банка Азербайджана (МБА) предпринимают шаги, чтобы заблокировать предложенный план по реструктуризации долга на 3,3 млрд долларов, сообщили два члена группы инвесторов. Как передает Report со ссылкой на Finanz.ru, держатели долга МБА утверждают, что их голоса были размыты включением в план реструктуризации депозитов Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Контролируемый государством банк вызвал ярость кредиторов на презентации в Лондоне. Поскольку нефтяной фонд также контролируется государством, его включение в реструктуризацию фактически обеспечивает банку почти треть необходимой ему поддержки, оставляя инвесторам мало возможностей для противодействия плану.

Кредиторы получили возможность выразить свои опасения министру финансов Азербайджана Самиру Шарифову, когда встретились в с ним лицом к лицу на презентации плана в Лондоне. Отвечая на вопрос, почему государство вдруг отказалось от поддержки банка, он сказал, что на МБА никогда не распространялась суверенная гарантия. По словам Шарифова, хотя банк и принадлежит государству, это не означает, что правительство берет на себя ответственность за реструктуризацию его долга. При этом он призвал кредиторов поддержать предложенный план.

В письме Shearman & Sterling LLP от имени "большого числа опытных международных финансовых институтов" говорится, что если претензии кредиторов не будут учтены в плане реструктуризации банка, то "члены группы готовы предпринять действия для защиты своих интересов".