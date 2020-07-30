Иностранцы вдвое сократили расходы в Азербайджане

Поток иностранцев в Азербайджан с марта сократился вследствие пандемии коронавируса.

Поток иностранцев в Азербайджан с марта сократился вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июльский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в июне текущего года составил 23,7 млн манатов. Это на 91,4 млн манатов или 79,4% меньше прошлогоднего показателя.

В январе-июне сумма транзакций, выполненных иностранцами, составила 279,7 млн манатов. Это на 311,1 млн манатов или 52,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.