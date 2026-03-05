ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%
Финансы
- 05 марта, 2026
- 16:22
Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,5% в 2026 году и 3% в 2027 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.
По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год снижены на 0,3 процентных пункта (п.п.), а на 2027 год повышены на 1 п.п.
Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2026-2027гг. прогнозируется на уровне 2,75%.
По оценкам банка, прогноз экономического роста на первый квартал 2026 года составляет 3%, второй - 2%, третий - 4%, четвертый - 1%.
Кроме того, в первом квартале 2027 года прогнозируется рост экономики на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2% и в четвертом - 3,5%.
