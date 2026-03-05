ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,5% в 2026 году и 3% в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год снижены на 0,3 процентных пункта (п.п.), а на 2027 год повышены на 1 п.п.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2026-2027гг. прогнозируется на уровне 2,75%.

По оценкам банка, прогноз экономического роста на первый квартал 2026 года составляет 3%, второй - 2%, третий - 4%, четвертый - 1%.

Кроме того, в первом квартале 2027 года прогнозируется рост экономики на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2% и в четвертом - 3,5%.