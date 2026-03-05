Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 16:22
    ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,5% в 2026 году и 3% в 2027 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

    По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год снижены на 0,3 процентных пункта (п.п.), а на 2027 год повышены на 1 п.п.

    Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2026-2027гг. прогнозируется на уровне 2,75%.

    По оценкам банка, прогноз экономического роста на первый квартал 2026 года составляет 3%, второй - 2%, третий - 4%, четвертый - 1%.

    Кроме того, в первом квартале 2027 года прогнозируется рост экономики на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2% и в четвертом - 3,5%.

    Азербайджан ING экономика макропрогнозы
    Ты - Король

    Последние новости

    16:28

    Латвия осудила удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    16:28

    Президент: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана

    Внутренняя политика
    16:27

    Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсы

    Инфраструктура
    16:26

    В ЕС обсуждают финансирование ремонта нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    16:25

    Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской стороне

    Внутренняя политика
    16:22

    ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%

    Финансы
    16:21

    AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр

    Инфраструктура
    16:16

    ING снизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2027 год

    Финансы
    16:14

    МИД Иордании об атаке Ирана по Нахчывану: Поддерживаем ответные действия Баку

    Внешняя политика
    Лента новостей