ING: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,1%

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,6% в 2025 году, 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год повышены на 0,1 процентных пункта, а на 2026-2027 года остались без изменений.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2025-2027гг прогнозируется на уровне 2,1%.

По оценкам банка, прогноз экономического роста на четвертый квартал 2025 года составляет 2,5%, на первый квартал 2026 года - 4%, второй - 2,5%, третий - 3,5%, четвертый - 1%.

Кроме того, в первом квартале 2027 года прогнозируется рост экономики на уровне 0,5%, во втором - 1,5%, в третьем - 2,5% и в четвертом - 3,5%.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,3% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-августе 2025 года - на 1,3%