Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    ING: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,1%

    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 09:19
    ING: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,1%

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,6% в 2025 году, 2,8% в 2026 году и 2% в 2027 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

    По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год повышены на 0,1 процентных пункта, а на 2026-2027 года остались без изменений.

    Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2025-2027гг прогнозируется на уровне 2,1%.

    По оценкам банка, прогноз экономического роста на четвертый квартал 2025 года составляет 2,5%, на первый квартал 2026 года - 4%, второй - 2,5%, третий - 3,5%, четвертый - 1%.

    Кроме того, в первом квартале 2027 года прогнозируется рост экономики на уровне 0,5%, во втором - 1,5%, в третьем - 2,5% и в четвертом - 3,5%.

    Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 2,9% в 2026 году и 3,3% в 2027 году.

    Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

    Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 2%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 2,4% и 2% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.

    В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-августе 2025 года - на 1,3%

    Азербайджан прогноз ING ВВП
    ING: 2025-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,1 % artacaq

    Последние новости

    09:55

    Цены на нефть незначительно выросли

    Финансы
    09:47

    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    09:41

    Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларов

    Энергетика
    09:40

    Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

    Финансы
    09:38

    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    Происшествия
    09:36

    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%

    Финансы
    09:33
    Фото

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    09:32
    Фото

    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    09:28

    Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

    Другие страны
    Лента новостей