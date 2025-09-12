ING: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,25%

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,3% в 2025 году, 2,5% в 2026 году и 2% в 2027 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ING.

По сравнению с прошлыми прогнозами, темпы роста ВВП на текущий год снижены на 0,2 процентных пункта, а на 2026-2027 года остались без изменений.

Таким образом, среднегодовой рост ВВП страны в 2025-2027гг прогнозируется на уровне 2,25%.

По оценкам банка, прогноз экономического роста на третий квартал 2025 года составляет 2%, четвертый - 4,5%, на первый квартал 2026 года - 3,5%, второй - 3%, третий - 2,5%, четвертый - 1%.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3% в 2025 году, 3,2% в 2026 году и 3,6% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году, Moody"s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3,5% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 3%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 3,4% и 3,3% соответственно, Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост в Азербайджане на уровне 2,6%, а в 2026 году - 2,4%.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, а в январе-августе 2025 года - на 1%.