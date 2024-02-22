ING прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане в 2024-2025 годах

Нидерландская компания ING Group прогнозирует снижение учетной ставки Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в 2024 и 2025 годах.

Нидерландская компания ING Group прогнозирует снижение учетной ставки Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в 2024 и 2025 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы компании, ЦБА снизит учетную ставку до 7,5% в 2024 году, до 7,25% в первом квартале 2025 года и до 6,5% к концу года.

Согласно отчету, эти показатели на 0,5 процентных пункта ниже, чем в прогнозе, опубликованном 11 января.

31 января текущего года решением правления ЦБА учетная ставка снижена на 0,25 процентного пункта - до 7,75%, нижний предел процентного коридора на 0,25 процентных пункта - до 6,25%, верхний предел - на 0,25 процентных пункта - до 8,75%.