ING обновила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - 5,3%, а в 2027 году - 8,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, по сравнению с прошлыми прогнозами ожидания на текущий год повысились на 0,1 процентных пункта, а в последующие два года сохранились без изменений.

Аналитики банка ожидают, что в III квартале 2025 года инфляция составит 4,9% (повышение на 0,1 процентных пункта), а в IV квартале - 5,2% (+0,1 процентных пункта).

В первом квартале 2026 года ING ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 5%, во втором - 5,3%, в третьем - 5,3%, в четвертом - 5,7%.

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4% и 4,3% в следующем году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (в июле 2025 года), инфляция в текущем году составит 5,7%, а в 2026 году - около 5,3%.

ООН в свою очередь прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%. В 2026 году среднегодовая инфляция, по ожидании фонда, составит 4,5%, а в 2027-2029 гг. – 4%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 4% и 3% в следующем году, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% в 2026 году.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-августе 2025 года - 5,6%.