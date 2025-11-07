ING обновила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,8%, в 2026 году - 5,9%, а в 2027 году - 8,9%.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, по сравнению с прошлыми прогнозами ожидания на текущий год повысились на 0,3 процентных пункта, на следующий год на 0,5 п.п, а прогноз на 2027 год остался без изменений.

Аналитики банка ожидают, что в четвертом квартале 2025 года инфляция составит 6,1%, в первом квартале 2026 года ING ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 5,9%, во втором - 6,1%, в третьем - 6%, в четвертом - 5,7%, в первом квартале 2027 года - 8,6%, во втором - 9,3%, в третьем - 9%, в четвертом - 8,8%.

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, 4,8% в 2026 году, и 4,5% в 2027 году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), инфляция в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% - в 2026.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-сентябре 2025 года - 5,7%.