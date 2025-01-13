ING обновила прогноз инфляции в Азербайджане

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 4,4%, а в 2026 году - 4,5%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в этом году на уровне 4,4%, а в 2026 году - 4,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз компании.

Новый прогноз на текущий год увеличился на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущими ожиданиями компании, а прогноз на 2026 год совпадает с ожиданиями декабря прошлого года.

Согласно прогнозу, среднегодовая инфляция в Азербайджане в первом квартале 2025 года составит 5%, во втором - 5,3%, в третьем - 3,5%, в четвертом - 3,7%, а в последнем квартале 2026 года - 5,4%.

В Минэкономики ожидают, что годовая инфляция в стране составит 4,6% в 2025 году и 4% в 2026 году. По последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (в октябре 2024 года), инфляция в 2025 году составит 5,8%.

ООН в свою очередь прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году, а в 2026 году - 3,1%.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане за 11 месяцев прошлого года составила 2%.