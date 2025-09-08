российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 09:16
    ING: ЦБ Азербайджана на ближайшем заседании сохранит учетную ставку без изменений

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана сохранит ставку рефинансирования на уровне 7% на ближайшем заседании 10 сентября.

    Как передает Report со ссылкой на ING, с момента последнего заседания (23 июля - ред.) рост индекса потребительских цен в Азербайджане замедлился до 4,9% в годовом выражении, что соответствует целевому диапазону 4±2% к концу года.

    "Более того, мы не исключаем обсуждения возможного дальнейшего снижения ставки, учитывая слабый рост ВВП на уровне 0,9% в годовом выражении за 7 месяцев 2025 года, включая падение на 2,3% в июле, а также замедление роста цен производителей. Однако снижение торгового профицита и продолжающийся опережающий рост банковского кредитования по сравнению с фондированием указывают на необходимость сохранения более высоких реальных процентных ставок", - говорится в прогнозе.

    Напомним, что правление Центробанка Азербайджана 23 июля приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта - с 7,25% до 7%, нижний предел процентного коридора также был снижен с 6,25% до 6%, а верхний предел - с 8,25% до 8%.

    Азербайджан Центральный банк Азербайджана учетная ставка ING

