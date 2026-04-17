ING: Азербайджан - главный бенефициар роста цен на нефть среди стран СНГ-4

Базовый сценарий крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group для нефти марки Brent теперь составляет 89 долларов за баррель на 2026 год и 77 долларов на 2027 год, однако неблагоприятные сценарии допускают рост до 121 долларов и 97 долларов соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, именно экспортеры энергоресурсов получают максимальную выгоду.

Повышение прогнозов мировых цен на нефть потребовало от группы корректировки ожиданий по 4 странам в СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан).

"Азербайджан и Казахстан являются основными выгодоприобретателями. Согласно нашей оценке чувствительности, в рамках нового базового сценария Азербайджан выигрывает больше всех: профицит его счета текущих операций в 2026 году может достичь 8-9% ВВП, а профицит бюджета - 4-4,5% ВВП. Финансовая выгода Казахстана может быть ограничена оттоком дивидендов и снижением инвестиционного дохода суверенного фонда, однако дефицит счета текущих операций в 2026 году должен сократиться почти вдвое - до 2-2,5% ВВП, при сохранении сбалансированного консолидированного бюджета", - считают аналитики ING.

По их мнению, импортеры сырьевых товаров находятся в менее благоприятных условиях. Ожидается, что дефицит счета текущих операций Армении в 2026 году расширится до 9% ВВП, а бюджетный дефицит составит 3-4% ВВП.

Аналитики группы подчеркивают, что Узбекистан представляет собой особый случай из-за его зависимости от цен на золото. Базовый сценарий ING по ценам на золото пока остается неизменным, но в неблагоприятном сценарии цены на данный товар подвержены рискам снижения. Узбекистан обладает возможностью смягчать волатильность цен за счет объемов экспорта. В 2025 году страна экспортировала около 85 тонн золота, но ранее Узбекистан уже демонстрировал способность временно увеличивать объемы экспорта до 120 тонн в год (как в 2023 году).

"Это означает, что даже если средняя цена на золото в 2026 году составит около 2 200 долларов за унцию (что примерно на 35% ниже среднего показателя 2025 года), Узбекистан сможет сохранить годовую экспортную выручку от золота на уровне 10 млрд долларов, нарастив физические объемы поставок", - отмечает ING.

Учитывая ограниченный характер роста цен на продовольствие, ING лишь незначительно повысили прогнозы CPI (индекса потребительских цен) для большинства стран СНГ-4 (примерно на 0,5 п.п.), при этом основной эффект проявится лишь к 2027 году.

"Тем не менее, потенциальные вторичные эффекты требуют более осторожного подхода со стороны центральных банков. В марте ЦБ этих 4 стран ужесточили риторику в отношении денежно-кредитной политики. Мы по-прежнему не ожидаем повышения ставок в 2026-2027 годах, однако пространство для их снижения в СНГ сократилось", - считают эксперты.

По мнению аналитиков, если не брать в расчет переоценку сырьевых товаров, решающее значение для инвестиционной привлекательности региона сохраняют структурные факторы. Общими вызовами остаются внутренняя и внешняя политика, роль государства, диверсификация секторов и институциональная среда.

"Казахстан и Узбекистан могут поддержать приток портфельных инвестиций за счет устойчивой бюджетной дисциплины и более жесткого контроля над инфляцией. Азербайджану пойдет на пользу более открытый счет движения капитала. Армении необходимо более безопасное и предсказуемое внешнеполитическое положение в регионе", - подчеркивают аналитики.

Эксперты отмечают, что было бы преувеличением рассматривать финансовые активы СНГ как прямую альтернативу развитым рынкам, которые сейчас находятся под давлением. Однако тактически они могут отвечать интересам инвесторов, ищущих высокую доходность, и отечественных эмитентов (в основном суверенных и квазисуверенных, как это недавно было в Узбекистане), стремящихся привлечь финансирование на привлекательных условиях.