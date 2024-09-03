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Инфляция в Турции в августе замедлилась до 52%

Инфляция в Турции в августе замедлилась до 52% Потребительские цены в Турции в августе выросли на 52% в годовом выражении.
Финансы
3 сентября 2024 г. 13:36
Инфляция в Турции в августе замедлилась до 52%

Потребительские цены в Турции в августе выросли на 52% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы подъема замедляются третий месяц подряд. В июле инфляция составляла 61,8%.

Августовские темпы повышения цен являются минимальными с июля прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали, что рост цен составит 52,2%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце подорожали на 44,9% (в июле - на 58,9%), транспортные услуги - на 29% (на 46,1%).

Между тем темпы роста стоимости коммунальных услуг ускорились до 101,5% с 98,5% в июле.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в прошлом месяце составила 51,6% в годовом выражении, что является самым низким показателем с июня 2023 года. В июле она находилась на отметке 60,2%.

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