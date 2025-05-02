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Инфляция в еврозоне в апреле составила 2,2%

Инфляция в еврозоне в апреле составила 2,2% Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении.
Финансы
2 мая 2025 г. 14:50
Инфляция в еврозоне в апреле составила 2,2%

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция в апреле замедлится до 2,1%.

Рост цен на услуги в прошлом месяце ускорился до 3,9% с мартовских 3,5%, на продукты питания, алкоголь и табак - до 3% с 2,9%. Промышленные товары в апреле подорожали на 0,6%, как и месяцем ранее, тогда как стоимость энергоносителей снизилась на 3,5% после снижения на 1% в марте.

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле ускорились до 2,7% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,5%.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, как и в марте.

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