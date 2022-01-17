Инфляция в Азербайджане в прошлом году приблизилась к 7%

В 2021 году индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с 2020 годом составил 106,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 108,1 %, непродовольственные товары - 105,1%, платные услуги населению - 105,8%.

В 2021 году индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с 2020 годом составил 106,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 108,1 %, непродовольственные товары - 105,1%, платные услуги населению - 105,8%.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, в декабре 2021 года индекс потребительских цен составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 112,0% по сравнению с декабрем предыдущего года.

В декабре 2021 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,8% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, по сравнению с декабрем предыдущего года - 107,7%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, по сравнению с декабрем предыдущего года - 110%.