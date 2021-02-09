Инфляция в Азербайджане превысила 3%

Потребительские цены на платные услуги населению не изменились

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям – 4,6%, непродовольственным товарам – 3,5%, тарифам на платные услуги населению – 1,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе индекс потребительских цен по сравнению с августом вырос на 1,2%.

В январе 2021 года потребительские цены выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям в январе вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчетном периоде потребительские цены на непродовольственные товары выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские цены на платные услуги населению не изменились.