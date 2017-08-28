Индия первой в мире запустила алмазную биржу

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Биржа Indian Commodity Exchange первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Газета.ру, это следует из материалов ICEX.

Уточняется, что первоначально инвесторы получили в распоряжение сделки с камнями в 1 карат, далее планируется запустить торги на бриллианты весом в 0,3 карата и 0,5 карата.

Глава ICEX Санджит Прасад отметил, что запуск фьючерсных торгов позволит сделать алмазные инвестиции прозрачными, повысить их эффективность и безопасность, а производителям ювелирных изделий даст возможность обезопасить себя от колебаний цен на сырье.