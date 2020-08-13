Индексы на бирже США выросли

Ключевые американские биржевые индексы выросли к завершению торгов на фоне ожиданий снижения числа случаев заражения коронавирусом.

Ключевые американские биржевые индексы выросли к завершению торгов на фоне ожиданий снижения числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 289,93 пункта (1,05 процента) - до отметки 27 976,84. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 46,66 пункта (1,40 процента) и оказался на отметке 3 380,35. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 229,42 пункта (2,13 процента) - до отметки 11 012,24.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,26 процента - до уровня 42,56 доллара США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,31 процента - до уровня 1 923,40 доллара США за тройскую унцию.