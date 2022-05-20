Имущество AGBank, Amrah Bank и Atabank выставляется на аукцион

1 июня в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится очередной аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО AGBank и Amrah Bank, находящихся в процессе ликвидации, а 8 июня будут проведены открытые аукционы ОАО Atabank и ОАО Amrah Bank.

1 июня в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится очередной аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО AGBank и Amrah Bank, находящихся в процессе ликвидации, а 8 июня будут проведены открытые аукционы ОАО Atabank и ОАО Amrah Bank.

Как сообщает Report, об этом заявили в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF), который является ликвидатором банков.

По данным, речь идет об одном банкомате Wincor Nixdorf ProCash 8050, принадлежащем AGBank, одном банкомате Wincor Nixdorf Cineo C2550, принадлежащем Amrah Bank, а также о принадлежащем Atabank нежилом помещении площадью 189,1 кв.м., расположенном по адресу: город Гянджа, Низаминский район, проспект Ататюрка, 251В и контроллере марки D-Tech, принадлежащем Amrah Bank. Имущество было оценено в 10 000 манат, 11 000 манат, 380 000 манат и 1 200 манат, соответственно.