Импорт в Азербайджан электробусов для сборки освобожден до 2027 года от таможенных пошлин

Импорт в Азербайджан электрических автобусов (без сидений, поручней и мониторов) для последующей сборки на территории промышленных парков, освобожден от уплаты таможенных пошлин.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое решение.

В частности, кабинет министров внес изменения в постановление "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике" от 22 апреля 1998 года.

Согласно постановлению, импорт таких электробусов, ввозимых резидентами промпарков для промышленного производства (сборки) на основании разрешительных документов Министерства экономики, освобождается от таможенной пошлины.

Данное постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

Другим постановлением правительства, в целом, на импорт таких электробусов устанавливается таможенная пошлина в размере 15% за единицу ввозимого автобуса (пошлина будет взиматься после завершения льготного периода - ред.).