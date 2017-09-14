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    IMF может оказать дополнительную экспертную поддержку Азербайджану по структурным реформам

    Будут рассмотрены возможности использования новых инструментов и механизмов

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов принял делегацию во главе с директором Департамента Среднего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (IMF) Джихадом Азуром.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    По информации, на встрече были обсуждены такие вопросы, как макроэкономические процессы в стране, ситуация в финансовом секторе, стабилизация платежного баланса. Э. Рустамов выразил благодарность IMF за поддержку проводимых мероприятий по сохранению макроэкономической стабильности и дальнейшему ускорению экономического развития в Азербайджане.

    В свою очередь, Дж. Азур особо подчеркнул значимость азербайджанской экономики для региона. Он отметил, что фонд готов оказать дополнительную экспертную поддержку по структурным реформам с учетом необходимости структурных реформ для Азербайджана.

    Стороны также провели обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, в том числе между ЦБА и IMF.

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