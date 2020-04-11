Имена граждан, которым полагается 190 манатов, размещены на сайте "Азерпочты"

В ООО “Азерпочта”, подведомственном Министерству транспорта, связи и высоких технологий, началась выдача единовременной материальной помощи безработным в размере 190 манатов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ООО.

Наряду с этим, имена граждан, которым полагается выплата, будут размещены на портале "Азерпочты" в соответствии со списком, представленном Министерством труда и социальной защиты населения.

Сведения регулярно обновляются.

Информацию можно получить, введя персональный идентификационный код или серию удостоверения личности.

Отметим, что граждане, которым полагается единовременная выплата, получат соответствующее уведомление на номер мобильного телефона, указанный при обращении. Только получив уведомление, безработные могут обратиться в почтовое отделение и, представив удостоверение личности, получить причитающуюся им выплату.