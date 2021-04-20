Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в американском штате Техас в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций Tesla, что произошло на фоне новостей об аварии с участием электромобиля. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Forbes Real-Time и торгов.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска за сутки упало на 5,1 миллиарда долларов и теперь составляет 174,6 миллиарда долларов, он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Накануне акции Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в американском штате Техас в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. По результатам предварительного расследования предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота.

Позднее Маск опроверг это утверждение, отметив, что функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась. Маск также добавил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.