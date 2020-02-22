Ильхам Алиев: По коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире

"Мы открыты для сотрудничества и во всех остальных отраслях. Что касается планов Азербайджана на будущее, то приоритет будут составлять инфраструктурные проекты, и мы приглашаем итальянские компании".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, в ходе выступления на азербайджано-итальянском бизнес-форуме Риме.

"Уверен, что в рамках бизнес-форума будет проведена презентация, касающаяся предстоящих в Азербайджане работ, и итальянские компании будут проинформированы. В частности, среди вопросов, входящих в сегодняшнюю повестку дня, - проекты питьевой воды, принятие мелиоративных мер и улучшение экологической ситуации на Абшеронском полуострове. Потому что из-за добычи нефти есть большая необходимость в улучшении экологической ситуации на Абшеронском полуострове, где расположен и Баку. Азербайджанское государство выделяет на эти цели крупные средства. Насколько я знаю, итальянские компании пока работают в этой сфере неактивно. Эта сфера, можно сказать, охвачена другими европейскими компаниями. Поэтому приглашаю итальянские компании в эту сферу. Уверен, что члены правительства Азербайджана обеспечат необходимой информацией по данному вопросу.

Уверен, что подписанный меморандум в области электроэнергетики будет выполнен. Вновь возвращаюсь к отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире. Все наши населенные пункты обеспечены электроэнергией. Мы экспортируем электроэнергию. В январе этого года с двумя крупными компаниями были подписаны соответствующие документы по строительству ветряной и солнечной электростанций мощностью 440 мегаватт. Приглашаем в эту сферу и итальянские компании. У нас огромный потенциал, связанный с возобновляемой энергией. В Азербайджане, как и в Италии, достаточно много солнечных дней. Но в отличие от Италии много и ветреных дней. Порой это создает проблемы. Но считаю, что для производства возобновляемой энергии это – благоприятный фактор. Поэтому приглашаем итальянские компании и в эту сферу.

Что касается общего экономического развития Азербайджана, то экономическое положение нашей страны очень стабильное. Наш внешний государственный долг находится на очень низком уровне, составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Согласно утвержденной мною стратегии, в течение нескольких лет он должен сократиться до 10 процентов. Наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний государственный долг. Поэтому мы в любой момент можем обнулить внешний долг. То есть, это позволяет нам привлекать средства на важные проекты также с международных финансовых рынков, несмотря на то, что в отчете Международной финансовой корпорации - IFC - Азербайджан уже признается как донорская страна, и эти возможности в будущем будут расти.

Должен также отметить, что Азербайджан вкладывает большие инвестиции, реализует крупные проекты за пределами страны. До сих пор за пределами нашей страны вложены инвестиции в объеме примерно 17 миллиардов долларов. Итальянские компании также участвуют в этих проектах. Вчера мы говорили об этом. Приглашаем итальянские компании к участию в проектах, которые в будущем будут реализованы в зарубежных странах при финансовом обеспечении Азербайджана.

В целом, за последние 16 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза. Это – рекордный показатель в мировом масштабе. В то же время полученные доходы распределены справедливо. Важный фактор, позволяющий говорить об этом, заключается в том, что 16 лет назад почти 50 процентов населения Азербайджана жило в условиях бедности. Сегодня же в условиях бедности живут 4,8 процента граждан. Словом, перед страной нет серьезных экономических проблем. Основной вопрос – улучшение бизнес-климата, и в этой области также проведены реформы. Сегодня, наверное, об этом будет говориться. Хочу отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан по мерам, принятым в области улучшения бизнес-среды, входит в число 20 самых реформаторских стран", - отметил Ильхам Алиев.