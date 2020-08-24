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Report Georgia

Ильхам Алиев: Наша экономика должна сохранять устойчивость

Ильхам Алиев: Наша экономика должна сохранять устойчивость "Развитие предпринимательства – вопрос, напрямую связанный с общим развитием нашей страны"
Финансы
24 августа 2020 г. 15:34
Ильхам Алиев: Наша экономика должна сохранять устойчивость

"Прямые и опосредованные инвестиции, вложенные в последние годы в развитие сельского хозяйства, в том числе в инфраструктурные проекты, привели к большому развитию. С обеспечением техникой никаких проблем нет. Предприняты очень важные шаги, проведены реформы, направленные на обеспечение прозрачности предоставляемых государством субсидий. Создана более приемлемая, очень прозрачная система для фермеров".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал принимая в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

"Развитие предпринимательства – вопрос, напрямую связанный с общим развитием нашей страны. Наша экономика должна сохранять свою устойчивость, укрепляться. Для этого, конечно, должен развиваться наш ненефтяной сектор. До 2020 года это развитие было очень стремительным. В связи с пандемией во всех странах, в том числе и у нас, наблюдается экономический спад. Однако у нас эта цифра находится на достаточно низком уровне. За семь месяцев спад в экономике составил всего на 2,8 процента. В некоторых развитых странах этот показатель достиг 30 процентов, на европейском пространстве достигает 20 процентов. В общей еврозоне составляет где-то около 15 процентов. Поэтому считаю, что низкий уровень этого показателя в Азербайджане следует расценивать как наше большое достижение" - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim iqtisadiyyatımız öz dayanıqlılığını saxlamalıdır"

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