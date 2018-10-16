Ильхам Алиев: В настоящее время мы получаем некоторые кредиты, однако и этот процесс, можно сказать, остановлен

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ «Экономика Азербайджана устойчива. В экономическом отношении мы ни от кого не зависим, мы - хозяева своей судьбы».

Как сообщает Report, об этом во время встречи с представителями общественности Лерикского района сказал Президент Ильхам Алиев в ходе участия в церемонии завершения реализации проекта «Реконструкция системы снабжения питьевой водой и создание первой канализационной сети в городе Лерик».

«Экономика Азербайджана устойчива. В экономическом отношении мы ни от кого не зависим, мы - хозяева своей судьбы. Мощная экономика, продуманная экономическая политика, расширение финансовых возможностей позволяют нам осуществлять прекрасные проекты во всех регионах, самых отдаленных местах. Открывающаяся сегодня в Лерике новая электростанция мощностью 16 мегаватт сама по себе является крупным инфраструктурным проектом. Питьевая вода, газификация – все это мы делаем за свой счет. Не получая ни от кого помощи, кредитов. Сегодня и необходимости в кредитах нет. Правда, в настоящее время мы получаем некоторые кредиты, однако и этот процесс, можно сказать, остановлен. Мы сами предоставляем некоторым зарубежным странам кредиты и получаем проценты от этого. То есть сегодня Азербайджан переживает, в подлинном смысле слова, период стремительного развития, причем это развитие проявляется во всех регионах, в том числе в Лерикском районе», - сказал Президент Азербайджана.