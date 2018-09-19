Ильхам Алиев: В этом году мы в значительной степени повысим наши валютные резервы

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Во всех районах Азербайджана идет работа по благоустройству и созиданию, в развитие районов вкладываются крупные инвестиции. Дорожное строительство, прокладка линий питьевой воды, газификация – все это требует крупных средств, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе.

Как сообщает Report, президент отметил, что Азербайджанское государство проводит в этом направлении свою политику, осуществляет всю работу для социального благосостояния людей, улучшения их быта.

"Мы располагаем достаточно широкими возможностями, как экономическими возможностями, так и финансовыми ресурсами. В этом году мы в значительной степени повысим наши валютные резервы. Весьма позитивны также итоги восьми месяцев. Значительно возрос наш экспорт, который, по меньшей мере, опережает импорт на уровне почти 5 миллиардов долларов. А это служит экономической стабильности, сохранению курса маната на твердом уровне и позволяет нам реализовать многие важные проекты. Все это мы делаем за свой счет. Мы обладаем мощной экономикой, сегодня Азербайджан представляет себя на самом высоком уровне в мировом масштабе", - сказал глава государства.