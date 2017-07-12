Ильхам Алиев: С начала года ненефтяная промышленность увеличилась на 4,4%

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ С начала года ненефтяная экономика выросла на 1,7%, ненефтяная промышленность - на 4,4%.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, в экономику страны вложено 5 млрд долларов в этом году. Он добавил, что на сегодняшний день валютные резервы Азербайджана составляют 40,6 млрд. долларов.

"Необходимо сохранить нынешнюю экономическую стабильность, постоянно контролировать потребительские цены, не допускать искусственного повышения цен", - добавил глава государства.