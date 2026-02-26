ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в январе выдал кредиты на сумму 17,4 млн манатов, что на 17,9% меньше прошлогоднего показателя.

Об этом Report сообщили в Центробанке.

В то же время объем кредитов, рефинансированных Фондом за отчетный период, увеличился на 7,7% и составил 19,6 млн манатов.

Согласно данным регулятора, в январе текущего года фонд не получал из госбюджета средства для ипотечного кредитования, а также не размещал облигации на внутреннем рынке.