ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов
Финансы
- 26 февраля, 2026
- 10:38
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в январе выдал кредиты на сумму 17,4 млн манатов, что на 17,9% меньше прошлогоднего показателя.
Об этом Report сообщили в Центробанке.
В то же время объем кредитов, рефинансированных Фондом за отчетный период, увеличился на 7,7% и составил 19,6 млн манатов.
Согласно данным регулятора, в январе текущего года фонд не получал из госбюджета средства для ипотечного кредитования, а также не размещал облигации на внутреннем рынке.
