    ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 10:38
    ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в январе выдал кредиты на сумму 17,4 млн манатов, что на 17,9% меньше прошлогоднего показателя.

    Об этом Report сообщили в Центробанке.

    В то же время объем кредитов, рефинансированных Фондом за отчетный период, увеличился на 7,7% и составил 19,6 млн манатов.

    Согласно данным регулятора, в январе текущего года фонд не получал из госбюджета средства для ипотечного кредитования, а также не размещал облигации на внутреннем рынке.

    ИКГФ ипотечные кредиты Центробанк Азербайджана
    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Лента новостей