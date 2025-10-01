Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    IFC объявила о внедрении двух инструментов для финансирования агросектора Азербайджана

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 11:45
    Международная финансовая корпорация (IFC) в настоящее время внедряет две инициативы в аграрном секторе Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил специалист финансового сектора IFC Кирилл Мухомедзанов (Kyrylo Mukhomedzyanov) в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    К. Мухомедзанов отметил, что сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Азербайджана, внося почти 6% в ВВП.

    "В этом секторе занято 35% населения. Интересная динамика заключается в том, что экспорт сельхозпродукции также растет - почти удвоился с прошлого года. Однако сельское хозяйство подвержено воздействию изменения климата, и мы осознаем стоящие перед нами вызовы: критическая нехватка воды, недостаток современных ирригационных систем, а также деградация земель. Для решения этих проблем требуются финансовые ресурсы. Два инструмента, которые мы сейчас внедряем в Азербайджане, - это аграрные расписки и складские расписки. Аграрная расписка - это, по сути, инструмент предуборочного финансирования, который позволяет получить необходимые средства до сбора урожая. Это дает доступ к более качественным семенам, удобрениям, топливу, а также к современным технологиям и оборудованию для повышения климатической устойчивости", - сказал представитель корпорации.

    Сотрудник IFC отметил, что складские расписки - это следующий этап финансирования сельскохозяйственного цикла, когда фермеры могут хранить свою продукцию в сертифицированных складах дольше, что продлевает постуборочный цикл финансирования и позволяет получить значительно лучшие цены на продукцию.

    "Эти инструменты, хотя и кажутся простыми, фактически формируют целую экосистему аграрного финансирования. Они не только расширяют доступ к финансированию, но и снижают риск, воспринимаемый финансовыми институтами и кредиторами цепочки стоимости. Они помогают повышать рентабельность и производительность за счет доступа к лучшим технологиям и сельхозресурсам, способствуют стабилизации рынка, так как при более длительном хранении продукции цены становятся более предсказуемыми. В условиях контрактного земледелия они также находят применение. Кроме того, создается адаптированная нормативно-правовая база под нужды конкретного сектора, в данном случае - сельского хозяйства. Эти инструменты также повышают климатическую устойчивость, обеспечивая финансирование для внедрения климатически разумных практик в сельском хозяйств"", - добавил К. Мухомедзанов.

    Лента новостей