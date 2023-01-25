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IFC и Азербайджанская ассоциация финансовых технологий подписали меморандум

IFC и Азербайджанская ассоциация финансовых технологий подписали меморандум Международная финансовая корпорация (IFC) и Азербайджанская ассоциация финансовых технологий подписали меморандум о взаимопонимании.
Финансы
25 января 2023 г. 16:07
IFC и Азербайджанская ассоциация финансовых технологий подписали меморандум

Международная финансовая корпорация (IFC) и Азербайджанская ассоциация финансовых технологий подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Report в IFC, стороны будут работать над укреплением рамок для финтех-компаний, помогая им расширяться и предоставлять экономически эффективные, быстрые и качественные услуги в стране.

Согласно меморандуму, в рамках проекта IFC по цифровым финансовым услугам будут проведены вебинары для обучения и наращивания потенциала финтех-компаний в соответствии с передовой международной практикой.

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Версия на английском языке ФотоIFC to finance Azerbaijani fintechs
Версия на азербайджанском языке ФотоIFC Azərbaycan fintexlərini maliyyələşdirəcək

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