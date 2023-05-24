IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства

За последние несколько лет в Азербайджане наблюдается значительный рост экономических показателей, что делает страну все более привлекательной для иностранных и международных компаний, а также финансовых организаций. Международная финансовая корпорация (I

За последние несколько лет в Азербайджане наблюдается значительный рост экономических показателей, что делает страну все более привлекательной для иностранных и международных компаний, а также финансовых организаций. Международная финансовая корпорация (IFC) является одним из таких примеров.

Рана Карадшех, региональный директор IFC в Европе рассказала в интервью Report об основных приоритетах корпорации в Азербайджане:

- Каковы основные краткосрочные и среднесрочные приоритеты IFC в Азербайджане?

- За последние три десятилетия наряду с устойчивым экономическим развитием, у Азербайджана изменились приоритеты, и страна достигла уровня доходов выше среднего. Экономический рост и процветание страны можно объяснить значительным увеличением добычи нефти и газа, на долю которых приходится около 90 процентов экспортных поступлений.

Запасы нефти и газа истощаются во всем мире, что приводит к волатильности цен на топливо. В ответ на это в концепции национального развития Азербайджана на период до 2030 года приоритетным является “зеленый рост”, увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и использование возможностей частного сектора в ненефтяной сфере. Оптимизация ненефтяной экономики поможет Азербайджану диверсифицировать свою деятельность, сократив выбросы парниковых газов и уязвимость страны к колебаниям цен.

IFC готова поддержать Азербайджан как в краткосрочных, так и в среднесрочных приоритетах. Мы видим потенциал в нескольких секторах, особенно в расширении участия частного сектора в инфраструктурных проектах. IFC также имеет хорошие возможности для содействия "зеленому" росту, развитию транспортных коридоров, а также расширению доступа к финансовым услугам и развитию сельского хозяйства в Азербайджане.

С целью расширения участия частного сектора, IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) работала с правительством над тем, чтобы помочь компаниям инвестировать в ненефтяную экономику.

В краткосрочной перспективе IFC и правительство Азербайджана работают над внедрением инновационных инструментов финансирования для фермеров (crop receipts and warehouse receipts), для обеспечения финансирования и стимулирования сельского хозяйства в Азербайджане путем подключения мелких фермеров к глобальным цепочкам производства и сбыта.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о новом партнерстве между IFC и Свободной экономической зоной Азербайджана "Алят" (AFEZ)?

- Поскольку Азербайджан сосредоточен на развитии своей ненефтяной экономики, наше сотрудничество с AFEZ направлено на диверсификацию экономики страны. Учитывая стратегическое географическое расположение AFEZ рядом с Бакинским международным морским торговым портом и глобальными транспортными коридорами, "Алят" станет ориентированной на экспорт промышленной зоной с потенциалом стать региональным центром.

AFEZ предназначена для привлечения и роста добавленной стоимости и производственной активности. Соответственно, партнерство направлено на изучение возможностей поддержки потенциальных инвесторов в разработке проектов, которые способствуют переходу страны к нулевому уровню выбросов и ее устойчивости к изменению климата.

Поддерживая усилия Азербайджана по использованию возможностей в ненефтяном секторе, IFC подписала меморандум о взаимопонимании с администрацией AFEZ, чтобы создать основу для разработки проектов на ранней стадии с компаниями, заинтересованными работать в AFEZ. IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и в сотрудничестве с администрацией AFEZ также будет консультировать и поддерживать арендаторов AFEZ.

- Какова позиция IFC относительно развития возобновляемой энергетики в Азербайджане? Как IFC поддерживает развитие этого сектора?

- Учитывая значительные ресурсы возобновляемой энергии в Азербайджане, у страны есть возможности для развития своей оффшорной ветроэнергетики. Это поможет снизить зависимость от ископаемого топлива для производства электроэнергии и ускорит декарбонизацию, одновременно способствуя участию частного сектора в этом процессе.

Технический потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается в 157 ГВт, согласно анализу Программы содействия управлению энергетическим сектором Всемирного банка. Это очень много по сравнению с текущей используемой мощностью около 8 ГВт. Азербайджан мог бы применить имеющуюся инфраструктуру, оборудование, знания и кадры для развития оффшорной ветроэнергетики.

В июне 2022 года министерство энергетики Азербайджана, Всемирный банк и IFC опубликовали дорожную карту развития морской ветроэнергетики. Согласно ей, есть потенциал для создания мощностей в 7 ГВт морской ветроэнергетики к 2040 году, что означает, что это может создать свыше 69 000 человеко-лет занятости и до 7 миллиардов долларов валовой добавленной стоимости.

Оптимизация морской ветроэнергетики позволит Азербайджану позиционировать себя как центр возобновляемой энергетики в регионе, а также экспортировать возобновляемую энергию своим соседям и дальше в Европу. А значит помочь в повышении энергобезопасности, способствуя декарбонизации европейского континента.

IFC и Всемирный банк в настоящее время работают с правительством над реализацией дорожной карты, уделяя особое внимание инициированию развития морской ветроэнергетики и привлечению компаний и частных инвесторов в страну.

Мы считаем, что IFC может предоставить мировой опыт и экспертные знания в этой области Азербайджану для эффективного развития и использования его потенциала.

- Как IFC планирует увеличить свою поддержку малым и средним предприятиям Азербайджана (МСП)?

- В этом году мы подписали кредитное соглашение на 40 миллионов долларов с Bank Respublika для поддержки малого и среднего бизнеса Азербайджана - важной части экономики страны, на долю которой приходится 45 процентов занятости и 15 процентов добавленной стоимости. Мы с оптимизмом смотрим на то, что пакет финансирования поможет увеличить объем кредитования банком микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

20 миллионов долларов из суммы предоставлено самой IFC, остальное будет мобилизовано финансовой корпорацией. Около 50 процентов от средств будет направлено на кредитование ММСП, принадлежащих женщинам. Этот проект поддерживается Финансовой инициативой IFC для женщин-предпринимателей и Фондом возможностей женщин-предпринимателей.

Говоря о доступе к финансам, следует отметить, что одной из развивающихся областей является Финтех. Поддерживая расширение доступа к финансовым услугам, IFC использует новые технологии для улучшения и автоматизации их предоставления и использования. В рамках одного из наших последних совместных проектов IFC заключила партнерство с Азербайджанской ассоциацией Финтех, чтобы помочь компаниям предоставлять быстрые, экономичные и действенные услуги.

Возвращаясь к поддержке малого бизнеса, на протяжении многих лет IFC в партнерстве с SECO работала с правительством над разработкой нового законодательства для МСП, а также над реформами регулирования, направленными на укрепление финансовой инфраструктуры и обеспечение более широкого доступа МСП к кредитам.

IFC также консультировала Азербайджан по вопросам создания первого частного кредитного бюро и реестра движимого залога, что позволяет малым предприятиям использовать свои товарно-материальные запасы, оборудование и другие активы в качестве залога. Это помогло привлечь дополнительный пул заемщиков.

IFC недавно запустила свой проект финансирования на основе активов (ABF). Цель - поддержка надежной правовой базы, регулирующей пруденциальное регулирование продуктов ABF, а также создание национальной платформы ABF и разработка программы продуктов для финансовых и небанковских финансовых учреждений.