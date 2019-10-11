Вице-президент IFC: Мы приветствуем прогресс Азербайджана в улучшении бизнес-климата и поощрении инвестиций частного сектора

Интервью вице-президента Международной финансовой корпорации (IFC) по развитию экономики и частного сектора Ханса Питера Ланкеса информационному агентству Report.

Как вы оцениваете существующий инвестиционный климат в Азербайджане?

Будучи крупнейшей организацией глобального развития, сосредоточенной на частном секторе развивающихся рынков, Международная финансовая корпорация осознает стратегическую роль частного сектора в создании возможностей там, где они необходимы больше всего – в создании рабочих мест, во внедрении инноваций и в улучшении условий жизни. Поэтому мы приветствуем прогресс, достигнутый Азербайджаном в улучшении бизнес-климата и поощрении инвестиций частного сектора.

Реформы, проведенные Азербайджаном, не прошли незамеченными. Страна вошла в список 10 экономик, продемонстрировавших наибольший рост экономических показателей, согласно последнему докладу Doing Business Группы Всемирного Банка. Этот доклад, который был выпущен в октябре 2018 года, рассматривает бизнес-климат в 190 странах мира. В Азербайджане были проведены восемь реформ, что является наивысшим показателем для отдельной страны, формируя прочный фундамент для построения экономики.

Какие реформы еще необходимы Азербайджану для ускорения экономического роста?

Помимо тех реформ, которые были указаны в докладе Doing Business, предстоит еще проделать многое, например, в направлении улучшения судебно-правовой системы и создании общих правил игры для частных компаний.

Эффективный финансовый сектор является ключом к экономическому росту с доминированием частного сектора. Если Азербайджан приступит к осуществлению обширной программы реформ с фокусом на усиление частного сектора, то для роста производительности и снижения финансовых затрат важен здоровый финансовый сектор с большей возможностью финансового посредничества и более разнообразных источников финансирования. Рыночная диверсификация, финансовая вовлеченность лиц, не имеющих доступа к банковским услугам, расширение инфраструктуры рынка кредитования и обнародование финансовых показателей очень важны для обеспечения доступности финансирования для все большего числа малых и средних предприятий.

Я считаю, что Азербайджан стоит на пороге новой эры реформ. Не так легко проводить такие реформы, которые мы видели на протяжении последнего десятилетия, поэтому мы приветствуем текущую приверженность Азербайджана повестке реформ и созданию лучшего будущего для своей страны. Можете быть уверены в том, что IFC продолжит поддерживать Азербайджан в дальнейшем использовании потенциала частного сектора.

Недавно вы побывали в Баку, где приняли участие в работе инвестиционной конференции "Импактное инвестирование: вызовы и возможности для институциональных инвесторов", организованной Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) и IFC. Почему это так важно для Международной финансовой корпорации и Азербайджана?

Целевое инвестирование направлено на оказание ощутимого положительного социального, экономического и экологического воздействия, помимо получения финансовой выгоды. На протяжении 60 лет IFC являлся инвестором в проекты социальной и экологической значимости. И мы прилагаем усилия для повышения надежности и прозрачности рынка целевого инвестирования в развитии стран.

Мы работали с группой целевых инвесторов и другими заинтересованными лицами вне организации для разработки операционных принципов целевого управления, которые мы называем "Целевыми принципами". Они включают основные элементы управления инвестиционным портфелем для целевой, а также финансовой выгоды. Принципы были внедрены в апреле прошлого года в Вашингтоне, и под ними уже подписались более 70 инвесторов. Инвесторы, подписавшиеся под "Целевыми принципами", сигнализируют о том, что они следуют дисциплинированному, последовательному и прозрачному подходу к целевому инвестированию. Это повысит доверие к рынку и приведет к большему финансовому вливанию в качестве целевого инвестирования.

Все больше инвесторов и компаний стремятся согласовать свои бизнес-модели и инвестиционные стратегии для достижения положительных результатов для общества. Для всё большего числа инвесторов инвестиции в страны с развивающимся рынком представляют собой класс активов, который может обеспечить диверсификацию и долгосрочные возможности роста капитала.

ГНФАР является одним из таких инвесторов, поэтому я оценил возможность принять участие на конференции, организованной Нефтяным фондом, на актуальную тему целевого инвестирования. На самом деле, ГНФАР был первым инвестором на развивающемся рынке, который инвестировал средства в фонды, управляемые компанией по управлению активами IFC. Посредством такого сотрудничества, ГНФАР может управлять нефтяными доходами Азербайджана во благо будущего поколения и поддерживать развитие Азербайджана и других развивающихся рынков. Я выражаю свою благодарность ГНФАР за его приверженность нашему общему видению устойчивого развития с доминированием частного сектора и поздравляю его с 20-летней годовщиной.