    ICPC выразил благодарность Азербайджану за проведение мирового финала в Баку

    Финансы
    • 01 сентября, 2025
    • 16:37
    ICPC выразил признательность правительству Азербайджана за проведение мирового финала олимпиады, которая объединила талантливых молодых программистов со всего мира.

    Как передает Report, президент Фонда Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) Билл Паучер на церемонии открытия 49-го мирового финала ICPC в Баку отметил особую роль Азербайджана в организации мероприятия.

    По его словам, в этом году региональные мастерские, челленджи и учебные лагеря ICPC охватили 63 294 студентов. С ними работали 10 573 тренера и ассистента из 3 307 университетов 93 стран мира. Итогом подготовки стало формирование 141 команды лучших молодых программистов, которые собрались в Баку, чтобы побороться за звание сильнейших.

    "Мы благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его лидерство и видение, позволившие принять Всемирный альянс ICPC в этой замечательной стране. Особая признательность выражается Университету ADA под руководством ректора Хафиза Пашаева за создание вдохновляющей академической среды", - подчеркнул Б. Паучер.

    ICPC   Азербайджан   Билл Паучер  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ICPC Bakıda keçirilən dünya finalına görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Английская версия Английская версия
    ICPC thanks Azerbaijan for hosting world finals in Baku

