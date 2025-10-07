ICD: Сукук поможет компаниям из Азербайджана выйти на новые рынки заимствований

Сукук поможет азербайджанским компаниям выйти на другие рынки для расширения и одновременно привлечения средств.

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт отдела прямого финансирования департамента банков Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Самир Тагиев в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

Он отметил, что страны Персидского залива ищут развивающиеся рынки для инвестиций: "Мы видим большой спрос на Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Поскольку в Азербайджане нет закона о выпуске сукуков, они вынуждены обращаться к традиционным облигациям. Хотя достаточно много тех, кто хочет выйти на рынки стран Персидского залива и привлечь инвестиции".

По словам представителя ICD, в Азербайджане наблюдается значительная тенденция выпуска компаниями традиционных облигаций на Бакинской фондовой бирже.

"Государственные и частные компании, особенно частные банки, выпускают облигации. Поэтому наличие сукука в качестве альтернативного финансирования им поможет. Например, они смогут привлечь других глобальных инвесторов, которые могут приобрести их сукуки. Это хорошо известный продукт. Поэтому я активно поддерживаю этот процесс. Это откроет большие возможности внутри страны, как для местной валюты, так и для твердой валюты", - сказал он.