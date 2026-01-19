ICBC Standard Bank нацелен на проекты в странах-акционерах Тюркского инвестфонда

ICBC Standard Bank, основным акционером которого является Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC), и Тюркский инвестиционный фонд (TIF) обсудили возможные операции в странах-членах Фонда.

Как сообщает Report, соответствующие переговоры провели генеральный директор TIF Рамиль Бабаев и генеральный директор ICBC Standard Bank Plc Чонг Гао.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о конкретных направлениях сотрудничества и выразили заинтересованность в более детальном изучении казначейских операций, а также возможных структур синдикации. Достигнута договоренность о продолжении проработки выявленных возможностей на уровне профильных команд.

Отметим, что 1 февраля 2015 года ICBC приобрел контрольный пакет акций лондонского подразделения Standard Bank Global Markets, включая Standard Bank Plc и ряд других международных операций. Впоследствии банк был переименован в ICBC Standard Bank Plc.

Решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято на 9-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся 11 ноября 2022 года в Самарканде. Соглашение о создании TIF было подписано Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном на внеочередном саммите ОТГ в Анкаре 16 марта 2023 года и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

После присоединения Венгрии уставный капитал Фонда увеличился на 100 млн долларов США - до 600 млн долларов США. Ранее сообщалось, что TIF планирует дальнейшее наращивание капитала в течение ближайших пяти лет.