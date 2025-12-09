IATA: Apple зарабатывает на чехле для iPhone больше, чем авиакомпания - на одном пассажире

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что чистая рентабельность авиакомпаний в 2026 году сохранится на уровне 3,9%.

Как сообщает корреспондент Report из Женевы, об этом заявила старший вице-президент по устойчивому развитию и главный экономист IATA Мари Оуэнс Томсен на IATA Global Media Day.

По ее словам, в 2026 году совокупная чистая прибыль авиакомпаний ожидается на уровне 41 млрд долларов (в 2025 году - 39,5 млрд долларов). "Несмотря на новый рекорд, рентабельность по чистой прибыли останется прежней - 3,9%.

Чистая прибыль на одного перевезенного пассажира прогнозируется на уровне 7,9 доллара, что ниже максимума 2023 года (8,5 доллара) и не изменится относительно показателя 2025 года", - сказала М.Томсен.

IATA ожидает, что операционная прибыль в 2026 году составит 72,8 млрд долларов (67 млрд долларов в 2025 году), операционная рентабельность -6,9%, что выше ожидаемых 6,6% в 2025 году, доходность инвестированного капитала (ROIC) достигнет 6,8%, как и в 2025 году.

"Несмотря на снижение долговой нагрузки и повышение операционной рентабельности, ожидается, что ROIC останется ниже средневзвешенной стоимости капитала (WACC), которая в 8,2% на 2026 год.

Общая выручка отрасли, по прогнозу, достигнет 1,053 трлн долларов в 2026 году, что на 4,5% больше ожидаемой выручки в 1,008 трлн долларов в 2025 году", - сказала она.

М.Томсен добавила, что коэффициенты загрузки продолжат ставить рекорды: авиакомпании заполнят 83,8% всех мест. "Ожидается, что число пассажиров в 2026 году достигнет 5,2 млрд (на 4,4% больше, чем в 2025 году), объем грузоперевозок достигнет 71,6 млн тонн в 2026 году (+2,4%)", - добавила старший вице-президент.

Комментируя прогнозы, генеральный директор IATA Уилли Уолш, отметил, что хотя высокие показатели авиакомпаний в условиях меняющейся и сложной операционной среды впечатляют, однако прибыль отрасли по-прежнему не покрывает стоимость капитала.

"Рентабельность отрасли остается крайне низкой, особенно учитывая ее вклад - почти 4% мировой экономики и 87 млн рабочих мест. Тем не менее, Apple зарабатывает больше на продаже чехла для iPhone, чем авиакомпания - на перевозке пассажира за 7,9 доллара", - сказал он.

У.Уолш также подчеркнул дисбаланс рентабельности внутри отраслевой цепочки: производители двигателей и авионики, а также поставщики услуг показывают существенно более высокие маржинальные показатели.

"Если бы удалось сбалансировать цепочку создания стоимости, снизить нормативное и налоговое давление и повысить эффективность инфраструктуры, авиакомпании могли бы существенно увеличить вклад в мировую экономику", - отметил он.