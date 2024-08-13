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Холдинг Avon Products подал на банкротство в США

Холдинг Avon Products подал на банкротство в США Холдинг Avon Products Inc., владеющий правами на косметический бренд Avon, подал заявление в суд округа Делавэр в США по делу о банкротстве.
Финансы
13 августа 2024 г. 16:00
Холдинг Avon Products подал на банкротство в США

Холдинг Avon Products Inc., владеющий правами на косметический бренд Avon, подал заявление в суд округа Делавэр в США по делу о банкротстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной сервис PR Newswire.

По его информации, компания намерена таким образом урегулировать свою задолженность, а также защититься от судебных исков, связанных с содержанием талька в ее косметических продуктах. Уточняется, что Avon Products не распространяет свою продукцию в США с 2016 года, однако остается материнской компанией для подразделений бренда, расположенных в других странах. Несмотря на это, подача заявления о банкротстве не влияет на деятельность Avon за пределами США, говорится в материале.

5 июля Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения признало тальк потенциально канцерогенным веществом. В частности, эксперты отметили регулярные упоминания роста заболеваемости раком яичников у женщин, самостоятельно сообщивших об использовании присыпки для тела. В докладе также приводятся ссылки на эксперименты, по итогам которых у подопытных крыс после обработки тальком увеличивалась частота злокачественных новообразований.

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Версия на английском языке Avon products files for bankruptcy to wrangle talc lawsuits

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