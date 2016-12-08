Халид Мухаммад аль Абуди: В Азербайджане есть широкие возможности для инвестиций"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Совокупный объем исламского финансирования в мире составил 2 трлн долларов, и в 2020 году этот показатель достигнет 3,5 трлн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) Халид Мухаммад аль Абуди на проходящем в Баку Международном форуме по инвестициям в Азербайджане.

Он отметил, что организация заинтересована в выделении средств на развитие финансовых рынков: "Считаю, что в будущем мы будем финансировать другие исламские страны, ряд стран Средней Азии и Европы. Сейчас мы инвестируем в 57 стран и заинтересованы в создании в них совместных предприятий".

Представитель ICD также сообщил, что верит в серьезность инвестиционной политики азербайджанских властей: "В Азербайджане есть широкие возможности для инвестиций".